С января в России серьезно усложняются расчеты наличными

С 10 января в России вводятся новые правила операций с наличными средствами, сообщает портал mail.ru

Это стало следствием вступления в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».

Теперь под контроль попадают почтовые переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.

Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Это произойдёт, если речь идёт о суммах более 100 000 рублей.

Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.

С 2021 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей. Пока такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности. Например, если человек купил или продал квартиру дороже 3 млн, заключил договор мены или ренты.

Поправки расширяют перечень сделок с недвижимостью, за которыми будет вестись наблюдение. Теперь к ним относятся аренда, ипотека и коммерческий найм жилья. Нотариусы, риелторы и юристы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей,

— пояснила старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

Она предупреждает, что при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.

Например, могут заинтересовать ситуации, когда цена в договоре намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости. Сомнительной может показаться операция, если по сделке передаётся крупная сумма наличных денег, которая явно не соответствует социально-экономическому статусу её участников. Допустим, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жильё. Чтобы избежать проблем в будущем, нужно проанализировать своё финансовое положение с учётом новых требований.

Таким образом, фактически под запретом оказались все крупные сделки с неподтверждёнными доходами. Чтобы избежать проблем, нужно исключить операции, которые могут вызвать подозрение у Росфинмониторинга. Иначе карту, с которой был совершён платёж, могут заблокировать. Но даже если это произошло, то её разблокируют при предоставлении подтверждающих документов. В противном случае участников сделки могут ждать долгие разбирательства с органами финансового контроля. Всё это время деньги будут заморожены.

Фото с сайта don24.ru