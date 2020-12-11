ЦБ отобрал лицензию у банка в Петрозаводске

Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций – «ФинТеха» и АО Банк «Онего», зарегистрированного в Петрозаводске.

В рейтинге банковской системы РФ «Онего» по величине активов занимал 308 место. Причиной для реакции ЦБ стал ряд нарушений со стороны банка, зарегистрированного в Карелии. В частности, в течение последнего года в отношении «Онего» вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Как сказано в сообщении регулятора, банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ЦБ полагают, что деятельность банка «Онего» была ориентирована на непрозрачные операции по переводу денег в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.

Кроме того, как считает ЦБ, организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денег за рубеж. (фото ria.ru, Михаил Воскресенский)