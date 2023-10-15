С понедельника Россия ограничивает въезд в страну для украинцев

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия информирует, что в соответствии с пунктом 1 распоряжения правительства Российской Федерации № 2723-р, с понедельника 16 октября временно ограничен въезд в нашу страну граждан Украины, прибывающих с территории третьих государств.

Исключения сделаны только для двух пунктов: многостороннего воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ Москва (Шереметьево) и автомобильного пункта пропуска Лудонка (Псковская область).

Распоряжение не применяется в отношении граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно либо в сопровождении их законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ.

В документе подчеркивается, что для граждан Украины, находящихся на территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне СВО, сохраняется действующий порядок.

В случае возникновения дополнительных вопросов по пересечению государственной границы, следует обращаться в Пограничное управление для получения консультации по телефонам 8(8142)790-156, 791-404, либо на электронную почту Управления pu.karelia@fsb.ru. // Фото: freepik.com.