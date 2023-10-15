15 октября 2023, 13:50
«Можно ноги переломать»: петрозаводчане жалуются на опасный жд переход
Переходить жд пути на улице Петрова в столице Карелии не безопасно
В нашу редакцию обратились жители микрорайона Ключевая. Они возмущены состоянием наземного перехода железнодороных путей на улице Петрова.
"Там реально можно ноги переломать, дыры в ступеньках просто огромные",
- пишут горожане.
Они отмечают, что лестница относительно новая, но видимо сделали ее некачественно. Там ходят школьники и пенсионеры, что вызывает особую тревогу.
С ж/д переходами в Петрозаводске не ладится давно и стабильно. Ранее мы рассказывали, как наспех и кое-как сделан переход в микрорайоне Рыбка. // Фото: Алексей Тимофеев.