С пациентами в Карелии будет общаться робот

В Карелии на линии 122 в ближайшее время планируют запустить голосового помощника. О нововведении сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в социальных сетях.

Система призвана облегчить процесс взаимодействия пациентов с медицинскими службами. Новый роботизированный ассистент будет способен выполнять широкий спектр задач: записывать на прием к врачу, организовывать вызов врача на дом, переносить или отменять записи.

Кроме того, система сможет напоминать о необходимости планового лечения, вакцинации или прохождения диспансеризации. Для работы голосового помощника запланировано несколько десятков сценариев обслуживания.

По словам министра, внедрение робота позволит разгрузить операторов горячей линии. Ожидается, что система сможет одновременно обрабатывать до 25 звонков, что значительно сократит время ожидания для пациентов и ускорит доступ к необходимой информации. // фото: freepik.com