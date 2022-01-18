С лета до поселка Лоухи можно будет добраться на «Орлане»

Правительство Карелии совместно с Октябрьской железной дорогой планируют пустить по маршруту Пяозерский-Кестеньга-Лоухи рельсовый автобус «Орлан». На совещании по развитию Лоухского района сообщили, что предполагаемая дата запуска – 1 июня.

Проект рассчитан в первую очередь на местных жителей, а не на туристов. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что перевозки будут субсидировать из бюджета региона.

«Орланы» продолжат следовать по данному маршруту как минимум пять лет. За это время должны отремонтировать участок автодороги от трассы «Кола» до погранпункта Суоперя. Протяженность дороги составляет 157 километров, приводить ее в порядок будут федералы. // Фото: ufatime.ru