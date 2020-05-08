С Днем Великой Победы!

Дорогие жители Карелии! Земляки!

Коллектив Издательского дома «Петропресс», редакции интернет-портала «Петрозаводск говорит» и газеты «ТВР-Панорама» сердечно поздравляе вас с самым замечательным, светлым и радостным праздником – Днем Великой Победы!

Многие праздники забываются, уходят в прошлое, но не этот. Победа по-прежнему в наших сердцах, придает нам силы, делает нас единым непобедимым народом – в каких бы краях мы ни жили. Поклонимся низко тем – и мертвым, и живым – кто проложил путь к этой Победе.

Дай вам Бог никогда, никогда не узнать ужасов войны. Не видеть вражеских самолетов в своем небе, не слышать вой падающих бомб, не видеть вражеского пехотинца на своей улице, на своей земле. Мира вам, добра и любви!

С Победой!