С 1 июля в России изменятся тарифы и правила в сфере ЖКХ

Изменения коснутся тарифов, правил перерасчета, сроков платежей и внешнего вида квитанций

Фото: Петрозаводск говорит

С 1 июля в сфере жилищно-коммунального хозяйства вступают изменения, которые затронут тарифы, перерасчёты, квитанции и порядок оплаты, передает 5-tv.ru.

Коммунальные услуги в среднем подорожают на 5,4%, включая воду, отопление, газ, электричество и вывоз мусора. По регионам рост будет разным: от 3% в Северной Осетии до 7,5% в Москве. Еще один пересмотр тарифов запланирован на 1 октября. Так, осенью совокупный платеж россиян за ЖКУ может вырасти примерно на 9,9–10%. В правительстве объясняют это необходимостью финансировать обновление коммунальной инфраструктуры.

Перерасчёт за временное отсутствие горячей воды теперь будет проводиться автоматически, без заявлений от жильцов. А квитанции станут более подробными: в них появятся отдельные строки по видам услуг — уборке, ремонту, лифтам и другим расходам.

Срок оплаты уже изменился: платить нужно до 15-го числа следующего месяца, а квитанции должны приходить не позже 5-го числа.

Также рассматривается инициатива, предполагающая, что управляющие компании будут отчитываться перед жильцами не раз в год, а каждые шесть месяцев. Отчеты планируют публиковать в электронном виде через государственную информационную систему ЖКХ. Это позволит собственникам видеть, куда уходят их деньги, и быстрее замечать возможные нарушения.