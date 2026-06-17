Лариса Подсадник встретилась с волонтерами Костомукши

Доверенным лицом куратора Костомукшского муниципального округа стала руководитель волонтерской организации «10 регион» Елена Зезюльчик

Фото: фото: ИА Республика / Наталья Овсянникова

В ходе рабочей поездки в город горняков вице-премьер правительства Карелии, куратор Костомукшского округа Лариса Подсадник встретилась с представителями волонтерских организаций. Среди них — добровольцы из «10 региона», которые помогают нашим бойцам на СВО.

Сегодня в организацию входят волонтерские движения «Сети Победы», «Швеи Победы», «Полевая кухня», «Тепло сердец», «Пульс Победы» и «Серебряное добровольчество».

Волонтеры развернули настоящее производство для фронта: делают маскировочные сети и костюмы, индивидуальные перевязочные пакеты, противодроновые одеяла и шторы, сублимированную еду, снаряжение по заказам военнослужащих и многое другое.

В нашем движении уже более 600 человек по всей Карелии, у нас 28 пунктов по республике и открываются новые, в том числе в небольших поселках. Мы постарались охватить все направления помощи, востребованные на передовой. И, конечно, главная задача — ежемесячно и адресно доставлять гуманитарные грузы и посылки. Мы ездим сами, развозим от Курска до Херсонской области,

— рассказала руководитель организации Елена Зезюльчик.

Движение сотрудничает с благотворительным фондом «Тепло Карелии» и правительством республики, лично с вице-премьером по социальным вопросам Ларисой Подсадник. Добавим, что она также постоянно взаимодействует с филиалом фонда «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества, проводит личные приемы участников СВО, встречается с родными и близкими бойцов, с вернувшимися с фронта военнослужащими.

Лариса Анатольевна знает, что волнует наших ребят на передовой, их семьи, понимает, какая поддержка нужна,

— отметила Елена Зезюльчик.

Руководитель волонтерского центра также сообщила, что согласилась на предложение быть доверенным лицом Ларисы Подсадник как куратора Костомукшского муниципального округа.

Считаю, что Костомукше, городу, где я живу, городу, который очень люблю, нужно развитие. Нужно помогать решать вопросы, которые важны для всех горожан. И подходить к этому искренне и с душой. А кто, как не волонтеры, помогают от чистого сердца? Поэтому приняла это предложение,

— добавила Елена Зезюльчик.

Также в центре культурного развития «Среда» прошла встреча Ларисы Подсадник с представителями других волонтерских организаций. В Костомукше активно работают объединения ДОСААФ, LizaAlert, отряд «ДОБРОнтер», «Добрые руки», «Волонтеры Победы», «Добро.Центр». Направления деятельности разные: поиск пропавших людей, помощь бездомным животным, патриотическая и просветительская работа с детьми и молодежью, поддержка городских мероприятий.

На встрече с куратором округа волонтеры обсудили новые идеи по развитию добровольчества, рассказали о своем опыте. Лариса Подсадник выразила признательность активистам и подчеркнула, что волонтерское движение в Костомукше — самое сильное в республике, с которого берут пример.