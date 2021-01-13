Рядом с Петрозаводском легковушка «намоталась» на столб

Очевидцы сообщают в редакцию. Около часа назад в Бесовце легковушка «намоталась» на столб.

Автомобиль Hyundai Accent ударился пассажирской стороной. Водитель пострадал, но остался жив. Очевидец аварии извлек водителя из машины, он был без сознания, но через несколько минут пришел в себя.

Скорая и спасатели приехали очень оперативно. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали. На месте работает ДПС.

По информации очевидцев, пострадал военнослужащий Бесовецкого гарнизона. Других подробностей пока нет, будем информировать по мере поступления информации. Фото предоставлено очевидцами ДТП.