Рядом с Карелией проводят учения Финляндия, Швеция и Британия

В Финляндии сегодня начались совместные учения Vigilant Knife с участием шведских и британских военных, сообщает РИА Новости. Они будут проходить до 2 сентября в районе Рованиеми.

От Швеции в них примут участие около 880 человек, из Великобритании – 80, со стороны Финляндии – до 200 военнослужащих и около 1,3 тысячи призывников и резервистов Сил обороны.

Учения являются частью тренировок сухопутных войск, утвержденных на лето 2022 года, уточняют финские военные. Фото: pxhere.