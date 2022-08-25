Жителей Финляндии призвали экономить электроэнергию

Кампания по энергосбережению скоро стартует в Финляндии. Она потребует от граждан страны конкретных действий, передает РИА Новости.

Совместное заявление сделали госкомпания Motiva, финское энергетическое агентство, министерство экономики и занятости, канцелярия премьер-министра, министерство окружающей среды и компания Sitra.

Финнов призвали на один градус каждый день снизить потребление электроэнергии. Нужно будет уменьшить скорость автомобилей, экономить горячую воду, понижать температуру в домах. Кампанию наметили на октябрь. // Фото: pixabay.com