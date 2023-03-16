Ряд домов в Петрозаводске остался без отопления

Сегодня в 19 часов два десятка домов в Петрозаводске остались без теплоснабжения. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации, поступившей от Единой дежурно-диспетчерской службы, отопление пропало в зданиях на улицах Кутузова, Мелентьевой, Советской и Калевалы. Коммунальщики ведут работы по устранению повреждения на сетях.

Ориентировочно тепло вернется в дома горожан к часу ночи. // Фото «Петрозаводск говорит»