16 марта 2023, 20:03
Ряд домов в Петрозаводске остался без отопления
Коммунальщики пытаются устранить аварию на теплосетях в карельской столице
Сегодня в 19 часов два десятка домов в Петрозаводске остались без теплоснабжения. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации, поступившей от Единой дежурно-диспетчерской службы, отопление пропало в зданиях на улицах Кутузова, Мелентьевой, Советской и Калевалы. Коммунальщики ведут работы по устранению повреждения на сетях.
Ориентировочно тепло вернется в дома горожан к часу ночи. // Фото «Петрозаводск говорит»