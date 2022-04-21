«Русский радиатор» из Надвоиц готовится согреть всю Россию

Особое внимание он традиционно уделил Надвоицам – после остановки местного алюминиевого завода (НАЗ) в поселке сложилась напряженная социально-экономическая ситуация. Глава Карелии посетил производство компании «Русский радиатор» и новый центр обработки данных компании «КЮ ДЦ», «сверил часы» с муниципальными властями по поводу модернизации транспортной инфраструктуры и газификации.

Есть ли жизнь после НАЗа?

После того, как НАЗ накрыло затяжным производственно-экономическим кризисом, сотни жителей поселка потеряли работу. Лишившись налоговой подпитки, коммунальная сфера и инфраструктура Надвоиц стали стремительно приходить в упадок. Типичная судьба моногорода: крах градообразующего предприятия ставит под вопрос судьбу населенного пункта.

На протяжении всех последних лет власти республики и района ведут работу по восстановлению экономического потенциала Надвоиц. По программе развития моногородов здесь был создан технопарк, на территории которого разместились несколько современных перспективных проектов. Естественно, для выхода на максимальную мощность потребовалось время – и сегодня уже можно делать надежные выводы об их состоятельности.

"Русский радиатор" намерен вдвое увеличить мощность - с 2 до 4 млн секций в год

Санкции? Нет, возможности!

Например, компания «Русский радиатор» в Надвоицах выпускает линейку современных моделей приборов отопления. Они поставляются не только на отечественный рынок, но и на экспорт – в Казахстан, Армению, Таджикистан, Азербайджан. Надвоицкие радиаторы можно увидеть и в строительных магазинах Карелии. Санкционный режим на предприятии воспринимают как новые возможности – импорт уходит, а спрос на качественную продукцию остается. В том числе и в связи с этим завод готовится вдвое увеличить свои мощности – с 2 до 4 млн секций в год.

КОНТЕКСТ

К 2021 году производство алюминиевых и биметаллических радиаторов в России достигло примерно 25 млн секций в год. Страна, две трети территории которой покрыты вечной мерзлотой, и где отопительный сезон местами длится до девяти месяцев в году, это – огромный рынок для отопительных систем. И этот рынок во многом зависит от западных компаний и их производств в России: RIFAR, Royal Thermo, Halsen, AXIS, Loten, Itermic и др. Их исход из России весьма вероятен, поэтому эксперты ожидают снижение предложения радиаторов на рынке.

Дорога к лидерству

На этом фоне «Русский радиатор» из Надвоиц с 4 миллионами радиаторных секций в год способен выйти на уровень одного из лидеров российского рынка. И это, безусловно, будет большим достижением для карельского предприятия.

Реализации этих планов пока мешают проблемы логистики, на что обратил внимание Артур Парфенчиков:

Пока дорога между Надвоицами и Сегежей остаётся проблемной, сказал он. – Но мы обещали привести ее в порядок, и мы это сделаем – в этом году приступаем к ремонту. Конкурс выиграла компания «ВАД». Отремонтируем и аварийный мост через реку Выг в районе деревни Майгуба.

Еще одной инфраструктурной задачей для района и поселка Глава республики определил газификацию Сегежи, строительство газораспределительных сетей до Надвоиц и новой котельной.

Вторая очередь вычислительного центра запущена досрочно

Работа головой

Парфенчиков также проверил выполнение своего поручения, данного в ходе предыдущего выездного совещания: подключить к электрическим сетям еще одно предприятие надвоицкого технопарка – компанию «КЮ Дата Центр». Итог совместной работы бизнеса и власти: раньше запланированного запущена вторую очередь вычислительного центра.

Сегодня здесь трудятся 160 человек, причем все – местные жители, из Надвоиц и Сегежи. Это техники, ремонтники вычислительного оборудования, IT-специалисты, системные администраторы – в Карелии умеют хорошо работать не только руками, но и головой, развивая инновационные высокотехнологичные отрасли.

В расчете на федеральную поддержку

Набор специалистов в «КЮ Дата Центр» продолжается – сегодня здесь готовы принять еще 50 человек и при необходимости обучить выбранной специальности. Зарплату, как заверяет генеральный директор Алексей Королев, предлагают достойную.

Компания пользуется льготами по налогам на прибыль и имущество. А благодаря достигнутым мощностям может рассчитывать на новые меры поддержки для цифровых компаний, о которых недавно объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поручил Минэку Карелии оказать содействие в их получении.

– пояснил Парфенчиков.

фото: https://vk.com/aparfenchikov