Рускеала и музыкальные шедевры привлекли более 8 тысячи туристов

По данным организаторов фестиваля за два дня горный парк Рускеала посетили более 8 тысяч человек. Специалисты МТС выяснили, что традиционно наибольшее количество гостей прибыло из Петрозаводска, Санкт- Петербурга и Москвы, но также на фестиваль приехали туристы из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска. В целом приток туристов с Дальнего Востока вырос на 13% по сравнению с прошлым годом.

Шедеврами мировой классики под открытым небом в прошедшие выходные наслаждались также жители Новосибирска, Иркутска, Омска и Красноярска. Заметно вырос приток туристов из Калининграда. Многие гости прибыли в Рускеалу заранее, за два дня до начала мероприятия и остались на день позже.

Потребление интернет-трафика в дни проведения фестиваля выросло более, чем на 37% по сравнению со средним показателем по Рускеале в выходные дни туристического сезона. Такое повышение было зафиксировано в пятницу 15 июля и пошло на спад только вечером в субботу, после завершения праздничного салюта в честь закрытия фестиваля.

Активнее всего зрители пользовались интернетом в период с 20.00 до 22.00 в первый день мероприятия, когда на площадке собралось максимальное количество гостей, чтобы посмотреть на церемонию открытия с участием Государственный камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

Туризм в Карелии сегодня признан одной из приоритетных отраслей экономики. По анализу Big Data мы можем увидеть из каких городов приезжают к нам, чем интересуются, какие места посещают. Аналитика различных мероприятий может помочь учесть интересы гостей, оценить эффективность и обосновать привлечение инвестиций, что необходимо для развития туристического потенциала региона,

- прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Аналитика агрегированных обезличенных данных широко применяется во многих российских регионах не только в туристической сфере. Этот сервис используется также для анализа инфраструктуры, миграций, состава населения. Эта информация позволяет строить стратегию развития регионов на основе объективных, постоянно обновляющихся данных.

Аналитика Big Data МТС используется для развития инфраструктуры и улучшения качества среды в 46 регионах.