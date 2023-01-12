12 января 2023, 17:55
Русакова взяла бронзу на лыжных состязаниях в Нижнем Новгороде
На крупных стартах на длинной дистанции карельская спортсменка стала третьей
Ориентировщица из Карелии Александра Русакова вошла в число призеров Кубка России по спортивному ориентированию, который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде.
12 января воспитанница Спортивной школы №2 Петрозаводска стала третьей на длинной дистанции. Русакова завоевала бронзовую награду в «лыжной гонке-лонг», сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».
Тренирует юную спортивную звезду Анна Трегубова. // фото группы «Спорт-норма жизни Карелия» ВК