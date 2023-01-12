Русакова взяла бронзу на лыжных состязаниях в Нижнем Новгороде

Ориентировщица из Карелии Александра Русакова вошла в число призеров Кубка России по спортивному ориентированию, который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде.

12 января воспитанница Спортивной школы №2 Петрозаводска стала третьей на длинной дистанции. Русакова завоевала бронзовую награду в «лыжной гонке-лонг», сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Тренирует юную спортивную звезду Анна Трегубова. // фото группы «Спорт-норма жизни Карелия» ВК