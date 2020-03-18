Руководителя детского сада наказали за получившего травму ребенка

Руководителя детского сада в Прионежском районе наказали за несчастный случай с одним из воспитанников.

Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Ребенок остался в игровой комнате без присмотра воспитателя. Дошкольник забрался на шведскую стенку, не удержался, и упал с высоты не менее двух метров. На полу не было матов, в результате падения ребенок получил травму и восстанавливался в больнице, рассказали в прокуратуре. Руководство дошкольного учреждения также умолчало о произошедшем.

В итоге прокуратура внесла главе администрации района представление об устранении нарушений. В результате руководителя детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности.

Районная администрация приняла меры «по устранению выявленных нарушений и недопущению их вновь».