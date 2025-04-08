Руководитель турфирмы повалил сотни деревьев в нацпарке в Карелии

В Сортавале перед судом предстанет 38-летний предприниматель. Его обвиняют в незаконной вырубке деревьев на территории национального парка, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, мужчина руководит фирмой, которая занимается организацией прогулок по островам и шхерам Ладожского озера. Некоторое время назад он стал участником проекта по созданию и благоустройству экологической тропы для туристов на одном из островов, который принадлежит национальному парку. В рамках соглашения на его организацию были возложены обязательства по расчистке территории от ветровала и валежника, уборке и вывозу мусора.

Не имея специального разрешения, обвиняемый нанял рабочих, которые повалили 275 деревьев различных пород. Государству был причинен ущерб в размере более 840 тысяч рублей.

Свою вину мужчина полностью признал, но ущерб не возместил. Из-за этого на его имущество был наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.