Многоэтажки на Древлянке остались без воды

Сегодня в 11:45 в Петрозаводске произошло отключение холодной воды в ряде зданий на Древлянке. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, водоснабжение пропало в домах на улицах Сыктывкарской и Древлянка, а также в переулке Попова. Всего под отключение попали около десяти многоэтажек.

Причиной временных неудобств для горожан стало повреждение на сетях. Сейчас его устраняют. Ориентировочное время окончания работ не называется.