08 апреля 2025, 12:57
Многоэтажки на Древлянке остались без воды
Авария привела к отключению водоснабжения в домах в Петрозаводске
Фото: unsplash.com / Dan Watson
Сегодня в 11:45 в Петрозаводске произошло отключение холодной воды в ряде зданий на Древлянке. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, водоснабжение пропало в домах на улицах Сыктывкарской и Древлянка, а также в переулке Попова. Всего под отключение попали около десяти многоэтажек.
Причиной временных неудобств для горожан стало повреждение на сетях. Сейчас его устраняют. Ориентировочное время окончания работ не называется.