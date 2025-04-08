08 апреля 2025, 12:57
Происшествия

Многоэтажки на Древлянке остались без воды

Авария привела к отключению водоснабжения в домах в Петрозаводске
Фото: unsplash.com / Dan Watson

Сегодня в 11:45 в Петрозаводске произошло отключение холодной воды в ряде зданий на Древлянке. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, водоснабжение пропало в домах на улицах Сыктывкарской и Древлянка, а также в переулке Попова. Всего под отключение попали около десяти многоэтажек.

Причиной временных неудобств для горожан стало повреждение на сетях. Сейчас его устраняют. Ориентировочное время окончания работ не называется.

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Петрозаводск
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ЕДДС
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