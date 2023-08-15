Руководитель фонда «Живой город» рассказала о поездке в зону СВО

Председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская вместе с руководителем «Комитета семей воинов Отечества» Аленой Олихейко отвезла очередной гуманитарный груз в зону СВО. Там они побывали на территории нескольких подразделений, где служат бойцы из Карелии. В том числе, встретились и с Владимиром Любарским.

Фонд «Живой город» официально создан в 2020 году. Хотя заниматься благотворительностью Оксана Шаманская и ее единомышленники начали задолго до его основания: принимали участие в судьбах людей, на долю которых выпали тяжелые испытания. Но в какой-то момент поняли, что фонд – это правильный инструмент для оказания помощи нуждающимся.

Сегодня «Живой город» работает по одиннадцати направлениям, два из них касаются СВО. То есть фонд не прекратил собирать средства на операции детям, поддерживать инвалидов, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, но сейчас активисты «Живого города» еще и собирают гуманитарные грузы, помогают карельским военнослужащим и добровольцам, а также их семьям. Вокруг фонда объединились 400 человек по всей Карелии.

- Оксана, не страшно вам было в очередной раз отправляться в зону СВО?

- Волнительно. Определенный страх, конечно, есть, но он проходит. Осознаешь, что ты там нужен, едешь и делаешь то, что должен. С Аленой Олихейко вместе в зону СВО мы отправились впервые, она бывала там неоднократно, а я только второй раз. Алена опытный человек: уже может выстроить безопасные маршруты, знает все правила пребывания в зоне специальной военной операции.

Мы выехали туда 14 июля, а вернулись только 7 августа. Планировали, что поездка займет меньше времени, но уже на месте появились задачи, которые нужно было решать незамедлительно. Мы не могли уехать, не решив их. И там еще работы остался непочатый край. Сделали вывод, что там, на месте, кто-то должен постоянно находиться от Карелии. К сожалению, есть проблемы межведомственного взаимодействия, и мы зачастую выступаем связующим звеном.

- Что конкретно вы привезли в зону СВО?

- Это был смешанный груз: часть передавали карельские предприниматели, часть собирали жители республики, что-то мы закупали на благотворительные деньги, что-то передавали семьи бойцов. Один бизнесмен по имени Илья отремонтировал несколько автомобилей «буханок» и туда отвез. Другой предприниматель отправил в зону СВО два квадроцикла. Показателен пример пенсионера из Суоярви: он обратился в Комитет СВО и передал денежные средства на квадрокоптер. Конечно, мы привезли маскировочные сети – их по-прежнему не хватает. Остро нужны генераторы, квадрокоптеры, оптика ночного видения, высокоточное оборудование. Есть потребность в медицинском оборудовании и определенных препаратах.

Не нужно сейчас, летом, передавать туда зимнюю одежду. Наши ребята постоянно передвигаются, и никто за собой купленное «впрок» таскать не будет. Нет необходимости посылать продукты – питанием наши бойцы обеспечены прекрасно. Единственное, что просят – сладкие батончики, так называемые «шоколадные энергетики». Не нужно летом отправлять блиндажные свечи.

- Что, кроме того, что привезли гуманитарный груз, вы там делали?

- В этот раз мы проводили там курсы практической медицины. Приезжали хорошие эксперты и обучали бойцов на месте оказывать себе и другим первую помощь. Статистика говорит о том, что очень высокий процент – около семидесяти – ампутации конечностей происходит из-за неправильно оказанной первой помощи. Мы сами прошли эти курсы, чтобы прочувствовать все на себе. Учились вытаскивать бойца с поля боя под обстрелами, это физически очень тяжело: в бронежилете, в каске, с автоматом.

В ходе поездки увидели, как действует медицинская рота. Это мобильное подразделение, в котором служат, в основном, молодые девчонки – 23-25 лет. Мы останавливались у них ночевать – в заброшенном доме, в спальниках, умывались из бутылки – как все.

- Как вы встретились с Владимиром Любарским? Как он себя чувствует?

- Владимир Константинович узнал, что мы находимся в зоне СВО и попросил помочь купить все необходимое для тех бойцов, которые служат рядом с ним: несколько человек из Омска, один из Мурманска, остальные все из Карелии. Причем, весь груз оплатили сами бойцы, но нужна была помощь в доставке: выехать за пределы части они не могли.

Владимир Любарский бодрый, очень серьезен и сосредоточен на выполнении боевых задач. Но его природное чувство юмора и талант писать стихи помогают всем, кто находится рядом: подбадривает наших бойцов. Они на передовой, и у них уже есть первые потери. Мэр Петрозаводска наравне со всеми и так же рискует жизнью.

- Что можете сказать о быте карельских бойцов?

- Мы были в нескольких полках, везде по-разному. Где-то все чисто, аккуратно, не увидишь ни одного окурка, полочки в блиндажах, любо-дорого посмотреть. Все зависит от командира, какую задачу он ставит и как следит за дисциплиной и порядком. В одном подразделении даже огород сделали, пытаются выращивать огурцы и помидоры. Бани есть везде, наши карельские парни рукастые.

Понятное дело, что когда бойцы на передовой, там условия другие. И не потому, что их не обеспечили, а потому что эти условия невозможно обеспечить. Туда не поставишь баню, потому что ее тут же разбомбят.

- С кем еще удалось встретиться в эту поездку?

- Встретились со спецпредставителем губернатора Ленинградской области в зоне СВО Сергеем Мачинским, обсудили некоторые вопросы взаимодействия. Когда были в «Ахмате», познакомились с советником Кадырова по медицинской части в зоне СВО, его тоже зовут Рамзан. Кто бы мог подумать, что через пару дней после знакомства понадобится его помощь: ранило ребят из «Ахмата», и мы договаривались о том, чтобы перевезти их в госпитали – одного в Луганский, другого в Петрозаводский. Слава богу, все получилось, одного бойца в Карелии уже успешно прооперировали.

Парень из Олонца, к сожалению, погиб, умер ночью в госпитале. Он поступил без документов, и нужно было срочно подключаться, иначе боец долго бы числился без вести пропавшим. Алена Олихейко сделала все возможное, чтобы семья могла проститься со своим героем: сначала нашла бойца в госпитале, потом нашла его документы. Сейчас у нас объявлен сбор для помощи этой семье. 14 августа прошли похороны.

- Какие ближайшие планы у фонда «Живой город»?

- Собираемся открыть в Карелии Центры добра и взаимной поддержки. Уже полгода мы занимаемся проектом по подготовке наших волонтеров-психологов – удалось обучить 30 человек. Такие специалисты необходимы для помощи людям с эмоциональным выгоранием – и вернувшимся из зоны СВО, и членам их семей, да и другим жителям республики. В сентябре проведем Фестиваль эмоционального здоровья.

Для тех, кто хочет внести свой вклад и поучаствовать в работе благотворительного фонда «Живой город», сообщаем почту и телефон:

cf-livecity@yandex.ru, +7(911)-054-64-49.

//Фото из личного архива Оксаны Шаманской.