Нешуточная политическая борьба разворачивается в Калевале

Выборы депутатов Совета Калевальского городского поселения пятого созыва состоятся 10 сентября. Зарегистрировано 37 кандидатов, а всего выберут десять - невиданная активность для Калевалы. Местные депутаты с опытом называют многих зарегистрированных кандидатов техническими - они нужны для устранения конкурентов.

Так, на одном из участков сразу шесть кандидатов - на трех из них написаны завяления в суд (один - представитель партии «КПРФ», двое самовыдвиженцев). В ходе судебного разбирательства станет понятно, смогут ли они дальше участвовать в выборах: авторы заявлений (тоже кандидаты) просят проверить представленные в ЦИК документы и факты биографии.

Всего таких заявлений в Калевале пока поступило на шестерых кандидатов в депутаты. Судебное заседание состоится в понедельник 14 августа. Наблюдатели за выборным процессом в Калевале предполагают, что оно будет не последним. // Фото: группа "Подслушано в Калевале".