Рубль серьезно укрепился после праздников

Российская валюта серьезно укрепилась в процессе торгов в первый день после новогодних праздников. Рубль вырос и по отношению к доллару, и по отношению к евро.

Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) расчетами на завтра снизилась по сравнению с 1 января на 96,44 копейки, составив 64,3037 рубля.