Рубль назвали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Рубль стал самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака», его курс должен составлять около 23 рублей за доллар, пишут «Известия». К такому выводу пришло издание The Economist, представившее свежий рейтинг.

«Индекс бигмака», который публикуется дважды в год и рассчитывается с 1986 года, строится на идее паритета покупательной способности, согласно которой на одну и ту же сумму по пересчету в национальные валюты можно было купить одно и то же количество аналогичных товаров и услуг в разных странах. Издание рассчитывает рейтинг на примере бургера из McDonald's. Если цена бигмака в долларах окажется выше, чем в Штатах, то валюта считается переоцененной, если ниже, то недооцененной.

Сейчас бургер в США стоит 5,81 доллара, около 444 рублей. В России - 1,77 доллара или 135 рублей. Авторы рейтинга считают, что справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар, а российская валюта недооценена на 70%.

В рейтинге недооцененных валют российский рубль занял последнее место, предпоследнее место у турецкой лиры. Переоцененными оказались швейцарский франк и норвежская крона. (фото pixabay.com, NomeVisualizzato)