РТКОММ поддержал хакатон «Брось вызов ИИ» в Карелии

Оператор обеспечил площадку соревнований программистов спутниковым каналом связи для широкополосного доступа в Интернет

РТКОММ выступил партнером хакатона «Брось вызов ИИ», который прошел в Карелии в формате образовательного IT-Кемп 3.0.

Созданная оператором телекоммуникационная инфраструктура позволила участникам хакатона разрабатывать ИТ-решения и защищать цифровые проекты, находясь в одном из живописных мест Карелии – на берегу озера Урозеро. Организованная на ресурсах спутника в Ка-диапазоне сеть гарантировала возможность одновременной работы в интернете на скорости передачи данных до 100 Мбит/с для более чем 20 разработчиков.

Мы видим большую ценность в проведении подобных соревнований для развития телеком-отрасли. С одной стороны хакатоны помогают найти свежие подходы и нестандартные решения практических задач, с другой – это возможность юным талантам в сфере ИТ получить ценный опыт, работая над проектами в команде. Благодаря спутниковым технологиям мы обеспечили площадку мероприятия надежной связью, чтобы участники могли максимально проявить себя,

- сообщил коммерческий директор АО «РТКомм.РУ» Михаил Муттерперл.

Программисты в течение трех дней работали над цифровыми решениями для рабочих кейсов по темам, выбранным в ходе конкурса «Предложи свою идею для ИИ». В финале хакатона команды представили разработки для прогнозирования урожая карельских дикоросов, распознавания видов ягод, оценки качества подводной съемки рыб, сервис генерации изображений о Карелии.

Формат загородного IT-кемпа популярен во всем мире: он привлекает и будет привлекать на будущие соревнования начинающих специалистов со всей страны. Для нас было важно организовать наш хакатон на природе, обеспечив участников высокоскоростным интернетом. За это отдельное спасибо нашему партнеру РТКОММ. Задача была действительно непростая, но результат получился достойный,

- отметил директор Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борис Валит.

Хакатон «Брось вызов ИИ» собрал шесть команд опытных и начинающих разработчиков из студентов ИТ-направлений средних специальных и высших учебных заведений Северо-Западного федерального округа.

Организаторами мероприятия выступили Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Центр «Мой бизнес» Республики Карелия, Петрозаводский государственный университет.

Фото: Клуб молодежных проектов и инициатив.

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