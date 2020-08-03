Роза Сябитова подсказала россиянкам, как вовлечь мужчину в отношения

Главная телесваха страны и ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова продолжает раздавать советы тем, кто надеется найти партнера для совместной жизни. В этот раза сваха рассказала, как женщине поговорить с мужчиной о начале серьезных отношений.

Сябитова смоделировала типичную ситуацию, когда пара ходит на свидания, проводит время вместе несколько месяцев, партнерша постепенно привыкает к спутнику и уже задумывается о совместном будущем. Тем, кто в этой ситуации узнал себя, сваха рекомендует обсудить с партнером новый этап, а затем принять решение.

Телеведущая рекомендовала женщинам четко проговорить варианты развития. Отношения либо дойдут до брака, либо закончатся, пишут РИА Новости со ссылкой на «Инстаграм» свахи.

По мнению свахи, женщинам не нужно отчаиваться, если мужчина испугался и ушел от разговора. Ему нужно дать время все обдумать. Женщинам следует назначить дату для ответа партнера и затем снова вернутся к этому разговору.

Сябитова заявила, что мужчины не так боятся разговоров об отношениях, как считается. По словам свахи, боязнь серьезных отношений - миф, который, как утверждают мужчины, они придумали для женщин, которые им в действительности не очень нравятся.

«Вы имеете право знать, что происходит между вами, и вы достойны мужчины, который захочет разделить свою жизнь с вами», - резюмировала ведущая.

Фото: utro.ru