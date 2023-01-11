Росздравнадзор предупредил о возможных проблемах с лекарствами

Росздравнадзор предупредил о возможных временных задержках в поставке лекарств в аптеки. В ведомстве объясняют вероятные проблемы спросом и логистическими трудностями.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей»,

- сказано в заявлении Росздавнадзора. Подчеркивается, что принимаются меры по решению проблем с логистикой.

В федеральной службе предупредили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники. По информации ведомства, недобросовестные организации предлагают за доставку необходимого лекарства внести предоплату. Лекарства, купленные через перекупщиков, могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. // фото freepick.com