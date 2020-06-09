«Ростелеком» предложил клиентам сразу четыре услуги в одном пакете

Конвергентные тарифы еще относительно новы для карельского телеком - рынка. Однако многие эксперты считают, что их популярность будет расти. Уже сейчас клиенты компании «Ростелеком» могут оценить преимущества комплексных пакетных предложений, которые объединяют сразу до четырех услуг – мобильную связь, высокоскоростной интернет, телевидение Wink и домашнюю телефонию.

Подключая конвергентный тариф, который включают мобильную связь, абонент имеет возможность перейти в «Ростелеком» со своим прежним номером. Всего же к одному лицевому счету можно привязать до пяти SIM-карт. Это очень удобно для семьи, когда нужно оплачивать не только свои расходы на мобильную связь, но и регулярно переводить деньги на счета детей или старших родственников. Теперь это можно делать одним платежом раз в месяц за всех.

К примеру, пакетное предложение «Технологии без границ+» включает в себя домашний интернет на скорости до 500 Мбит/сек, видеосервис Wink (до 227 каналов и 5000 фильмов и сериалов) и мобильную связь для всей семьи. Абоненты получают 2000 минут бесплатных звонков на номера всех операторов домашнего региона, бесплатные звонки на номера «Ростелекома» по всей России, 50 Гб мобильного трафика с безлимитом на мессенджеры и социальные сети, а также 500 SMS. Вместе с арендой оборудования стоимость всего пакета составит 1230 рублей в месяц. И это получается существенно дешевле, чем если подключать всё по отдельности.

Домашний высокоскоростной интернет заводится в дом по оптоволокну и подключается с помощью специального ONT-терминала. Благодаря технологии PON скорость соединения начинается от 200 мегабит в секунду. Современный терминал поддерживает работу Wi-Fi одновременно в двух диапазонах частот (2,4 ГГц и 5 ГГц). Это особенно актуально для жителей многоквартирных домов, где наиболее популярный диапазон 2,4 ГГц часто бывает перегружен из-за большого количества сетей и подключенных к ним устройств. В этом случае можно переключиться на другой – более свободный и с более высокой скоростью. Работу в двух диапазонах поддерживают практически все современные девайсы, а те устройства, которые не увидят частоту 5 ГГц, смогут подключиться к интернету на более низкой частоте.

В терминал помимо интернета можно подключить до трех телевизионных приставок и домашний телефон. Кстати, мультимедийная платформа Wink, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн - кинотеатра, доступна для просмотра не только на телевизоре, но и на других устройствах – компьютерах, планшетах, смартфонах. И здесь еще одним плюсом для абонентов пакетных тарифов «Ростелекома» является то, что при просмотре Wink на смартфоне или планшете мобильный трафик у них расходоваться не будет.

Итак, все услуги оплачиваются с одного счета один раз в месяц. Пользователю больше не надо тратить время на то, чтобы заходить в разные системы оплаты и вносить деньги отдельно за каждую услугу, да еще и в разные дни. При этом пакетные предложения позволяют абонентам сэкономить до 30% затрат. Стартовый конвергентный тариф с мобильной связью обойдется всего в 650 рублей, а за 1280 рублей можно купить самый полный тариф, который включает интернет на максимальной скорости, видеосервис Wink, домашнюю телефонию, мобильную связь с 5 SIM-картами, а также аренду оборудования.

Узнать подробнее о пакетных предложениях «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.

Автор: Анна Павлова