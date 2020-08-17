«Ростелеком» подключил к интернету компьютерный клуб CyberX

«Ростелеком» обеспечил услугами связи новый компьютерный клуб CyberX, который в июле открылся в Петрозаводске. Компания проложила волоконно-оптическую сеть до здания клуба и подключила игровые залы к интернету со скоростью доступа до 200 Мбит/с.

Ультрасовременное киберспортивное пространство включает 20 мест для игроков, оборудованных высокопроизводительными компьютерами, большими широкоформатными мониторами, специальными креслами и геймерскими девайсами. Высокоскоростной интернет позволяет посетителям клуба круглосуточно играть в такие сетевые игры, как Dota 2, CS:GO, CS 1.6, Call of Duty, World of Tanks и другие.

Также для решения рабочих задач и обработки входящих звонков, поступающих в клуб, «Ростелеком» предоставил клиенту услугу «Виртуальная АТС» и обеспечил сотрудников CyberX корпоративной мобильной связью.

«В нашем клубе юные и взрослые любители компьютерных игр могут с комфортом провести время. Для полного погружения в баталии и проведения командных турниров важен устойчивый и быстрый доступ в Сеть. Интернет от “Ростелекома” дает нам заявленную скорость с минимальным пингом даже в часы пиковой нагрузки вечером и ночью. Приходите к нам в гости и участвуйте в кибертурнирах»

- прокомментировал Николай Лебедев, директор компьютерного клуба CyberX в Петрозаводске.

«Мы были рады обеспечить услугами связи место, которое наверняка будет пользоваться популярностью у карельских киберспортстменов. Современная телеком - инфраструктура, которую компания построила для клуба, позволяет при необходимости увеличить скорость доступа и количество игровых мест. Также, конечно, есть возможность на базе оптики подключить и другие наши услуги и сервисы»

- сообщил Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком».

Компьютерный клуб CyberX работает круглосуточно по адресу ул. Лыжная 10 А. Подписывайтесь на обновления клуба в Вконтакте и Инстаграм.

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