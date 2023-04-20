Российский турист погиб на отдыхе в Таиланде

Российский турист умер после ДТП в Таиланде. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Трагическая авария случилась 15 апреля. Отмечается, что 27-летний россиянин не справился с управлением мотоциклом, вылетел на встречную полосу и врезался в пикап.

Нашего соотечественника доставили в ближайшую больницу. Первоначально у него выявили лишь порезы и переломы. Но в дальнейшем оказалось, что мужчина получил тяжелые повреждения внутренних органов.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь турист умер в больнице спустя три дня. Сейчас семья погибшего ищет деньги на оплату госпиталя и кремацию тела. // Фото: unsplash.com