Семья трижды сорвала джекпот в лотерею одинаковыми числами

Американцы три раза подряд выиграли в лотерею, используя одни и те же числа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

59-летняя Триша Джонсон впервые сыграла в лотерею и выиграла 100 тысяч долларов. После уплаты налогов она получила на руки 71 тысячу. Женщина решила рискнуть и сыграть еще раз теми же числами. Каково же было удивление американки, когда ее вновь ждал успех. Выигрыш окалался таким же. «Это просто безумие. Как будто молния ударила дважды в одно место», - утверждает победительница.

На этом история не закончилась. Через несколько недель сын Джонсон решил воспользоваться числами матери и тоже сыграть в лотерею. И снова их ждала победа.

Джонсон в родном городе уже знают все местные жители. Она считает, что случившееся - уникальная ситуация, но вряд ли ей так повезет еще раз. Женщина заявила, что потратит выигрыш на ремонт дома и оплату счетов. // Фото: Istock