Российский национальный оркестр впервые выступит в Петрозаводске

14 апреля в Карельской филармонии состоится второй концерт фестиваля «Мой Рахманинов» (6+)

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, в рамках Всероссийских филармонических сезонов – уникального гастрольного проекта отечественных профессиональных музыкальных коллективов, солистов-инструменталистов и дирижёров, в Петрозаводске впервые выступит Российский национальный оркестр под управлением народного артиста России, маэстро Александра Рудина.

Российский национальный оркестр, один из самых известных в нашей стране коллективов, был основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетнёвым и практически сразу обрёл международную известность и безусловное признание публики, став олицетворением русской музыкальной традиции и одним из её ярчайших символов.

В 2004 году Российский национальный оркестр стал первым оркестром в истории симфонических коллективов нашей страны, получившим премию Grammy. Самый авторитетный в Европе журнал о музыке Gramophone включил Российский национальный оркестр в двадцатку лучших оркестров мира.

Российский национальный оркестр сотрудничал с ведущими звёздами мировой академической музыки: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, Дмитрием Хворостовским, Мстиславом Ростроповичем, Джошуа Беллом, Максимом Венгеровым. С оркестром выступали лучшие дирижёры современности: Владимир Юровский, Пааво Ярви, Шарль Дютуа, Клаус Петер Флор, Кристоф Эшенбах, Альберто Дзедда. Свой последний концерт в Москве Евгений Светланов дал именно с Российским национальным оркестром.

В 2022 году художественным руководителем оркестра стал народный артист России Александр Рудин – виолончелист с мировым именем, дирижёр, пианист, клавесинист, педагог, исследователь старинных партитур, солист Московской государственной академической филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр Московского камерного оркестра «Musica Viva» и Симфонического оркестра Саратовской филармонии. Карельская публика знакома с Александром Рудиным, в качестве солиста он не раз выступал на сцене нашей филармонии.

Солист Сергей Давыдченко впервые выступит на карельской земле. Этот молодой пианист, студент Ростовской консерватории, успешно заявил о себе в качестве победителя многих всероссийских и международных конкурсов. Сергей Давыдчекно триумфатор XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2023, Золотая медаль). На Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition (2018, Москва) он был удостоен звания лауреата и шести специальных призов, в том числе приза зрительских симпатий, а в 2021-м — Гран-при и девяти спецпризов. В 2021 году Сергей стал лауреатом I Всероссийского конкурса стипендиатов фонда «Новые имена».

В программе:

П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, соч. 23,

П. И. Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"

С. В. Рахманинов. Пять этюдов-картин для фортепиано (оркестровка О. Респиги)

Начало в 18:00.

