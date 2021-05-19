Российский футбольный союз будет развивать футбол в Карелии

Российский футбольный союз (РФС), министерство спорта России и правительство Карелии заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщает сайт matchtv.ru

«В рамках реализации мероприятий договора и федерального проекта «Спорт — норма жизни» мы планируем построить в республике стадион и новый футбольный манеж. Мы обучим в регионе новых квалифицированных тренеров и судей, в том числе первых в республике судей всероссийской категории. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в Карелии, и популяризации культуры здорового образа жизни в регионе»,

— сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что в Карелии к 2024 году ожидается увеличение количества футбольных команд: «В Соглашении о развитии футбола в Карелии мы сделали акцент на развитии массового и детско-юношеского футбола. К 2024 году в регионе будут созданы условия для удвоения количества команд в чемпионате республики и создания не менее 20 новых команд как в региональной Детской футбольной лиге, так и в чемпионате Карелии по мини-футболу. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, которые будут развиваться при поддержке региональной федерации футбола».

Ещё одно важное направление работы в республике — развитие системы подготовки спортивного резерва. Ведущей спортивной школе региона будет присвоен статус «Региональный центр РФС», который позволит учреждению рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны РФС. На такую же поддержку сможет рассчитывать и уже функционирующий в регионе «Детский футбольный центр». Также в Карелии появится новое отделение по футболу, которое вместе с уже существующими будет развивать партнерские отношения со спортивными школами и клубами Финляндии, Швеции, Эстонии и Беларуси. // Фото: matchtv.ru