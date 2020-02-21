Российский актер Николай Тонский умер в 52 года

Российский актер Николай Тонский умер в Москве. Его тело было обнаружено сегодня, 21 февраля, сообщает «Пятый канал».

Тонский сыграл главную роль в комедийном фильме «Триста лет спустя». Артист также снялся в фильмах «Особенности русской бани» и «Шоу-бой».

Тонского нашли мертвым в его собственной квартире. Артисту было 52 года. Причины смерти не называются, но несколько лет назад он попал в серьезную аварию, после которой так и не смог восстановиться.