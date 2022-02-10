Российские туристы предпочитают Петрозаводск для отдыха с питомцами

В России растет число туристов, путешествующих с домашними питомцами. Поэтому объектов размещения, куда можно заехать с животными, становится все больше. По данным сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, более 60% процентов россиян бронируют отели, 15% - квартиры и дома.

Эксперты отметили, что в десятку самых популярных городов для путешествия с животными вошел Петрозаводск. Столицу Карелии выбирают 9% россиян, и она занимает в рейтинге четвертое место. Первые три – это Ялта, которой отдают предпочтение 15 туристов, Сочи – 11% и Гагра – 10%.

Аналитики сайта отметили, что россияне тщательно выбирают условия проживания с питомцем. В среднем они останавливаются в отелях минимум на пять ночей. Проанализированы данные за январь 2022 года.

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