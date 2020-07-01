Российские актеры высказываются в поддержку Юрия Дмитриева

Известные российские актеры записывают ролики со словами поддержки Юрию Дмитриеву. Карельскому исследователю репрессий в скором времени должны вынести приговор по уголовному делу об изготовлении детской порнографии и действиях сексуального характера.

Марафон солидарности объявила «Новая газета». Многие российские деятели культуры полагают, что Юрия Дмитриева судят по надуманному обвинению. Как сообщает «Медуза», свои видеообращения записали Константин Райкин, Елена Коренева, Мириам Сехон, Кирилл Козаков, Ксения Раппопорт и Инна Чурикова. Ролики сняли журналист и фотограф Виктория Ивлева и режиссер Аскольд Куров.

6 июля продолжатся судебные слушания по делу Дмитриева. Предполагается, что процесс выходит на финальную стадию – сейчас должны начаться прения.