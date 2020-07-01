Умер известный российский актер

Советский и российский актер, заслуженный артист России Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.

Супруга артиста находится в шоке. Смерть мужа стала неожиданностью для нее, как и любая смерть.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Окончил Театральное училище имени Щукина. Известность получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Также за свою карьеру снялся в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Выйти замуж за капитана», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Однажды двадцать лет спустя».