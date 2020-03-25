Российская телеведущая резко высказалась о женщинах с лишним весом

Бессменная ведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева неоднозначно высказалась о представительницах социального течения бодипозитив. Представительницы этого популярного феминистского движения отстаивают право женщин быть собой и не подвергаться насмешкам из-за физических параметров, например, лишнего веса. Таким образом «бодипозитивщицы» борются против навязанных и нереалистичных стандартов красоты.

«Сейчас популярно такое направление как бодипозитив. Вот я вся такая «бодипозитив», у меня сто килограммов», - не без сарказма заявила Малышева. «Недавно я наткнулась на ролик в интернете, где снялись самые разные женщины - у кого-то тяжелейшие ожоги на теле, у кого-то нет ноги, какая-то девочка лысая после химиотерапии, и вместе с ними снялись такие толстые сытые девчонки. Все это настолько странно: девушка с ожогами, девушка без ноги, девушка облысевшая и девушка, жующая булку», - искренне удивилась телеведущая.

«Я такая толстая, потому что люблю свое тело. Нет! Вы ненавидите свое тело, потому что вы его убиваете. Это просто смешно говорить, никакого тут нет позитива - это глупость», - резко высказалась Елена Малышева.