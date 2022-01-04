04 января 2022, 14:23
Российская лыжница Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски»
Лидер женской сборной России смогла сохранить лидерство после последнего этапа престижных соревнований
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла престижную многодневку «Тур де Ски». Об этом сообщает «Чемпионат».
В последней гонке многодневки Непряева заняла четвертое место, но сумела сохранить лидерство в общем зачете. Наша лыжница опередила шведку Эббу Андерссон на 46 секунд. Третье место в общем зачете заняла норвежка Хейди Венг.
Наталья Непряева стала первой россиянкой, которая сумела выиграть «Тур де Ски». Фото ria.ru