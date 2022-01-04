Российская лыжница Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла престижную многодневку «Тур де Ски». Об этом сообщает «Чемпионат».

В последней гонке многодневки Непряева заняла четвертое место, но сумела сохранить лидерство в общем зачете. Наша лыжница опередила шведку Эббу Андерссон на 46 секунд. Третье место в общем зачете заняла норвежка Хейди Венг.

Наталья Непряева стала первой россиянкой, которая сумела выиграть «Тур де Ски». Фото ria.ru