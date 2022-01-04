Илон Маск разбогател за день на 32 миллиарда долларов

Состояние основателя компании Tesla Илона Маска за сутки выросло на 32,6 миллиарда долларов до отметки 304,2 миллиарда. Об этом сообщает Forbes.

Причиной стал резкий рост акций Tesla после объявления о том, что в 2021 году компания поставила более 936 тысяч автомобилей. Количество поставок превысило прогнозы аналитиков, отмечает издание. На этом фоне в понедельник цена акций выросла на 13,53 процента.

В настоящее время Маск находится на первом месте в списке самых богатых людей мира, приблизительно на 103,6 миллиарда долларов опережая генерального директора французской группы компаний LVMH Бернара Арно. Третью строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос. Фото pixabay.com/pasja1000