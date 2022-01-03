Автобус с российскими туристами разбился в Белоруссии

В Белоруссии туристический автобус с россиянами попал в ДТП. Пострадали более 40 человек, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Витебской области на 120-м километре трассы М-8. Сообщается, что автобус столкнулся с легковым автомобилем, который пошел на обгон и выехал на встречку.

В результате аварии 31-летний водитель легковушки погиб на месте. В автобусе пострадал 41 человек - 6 из них в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы. Все они россияне.

Известно, что автобус направлялся в Витебск. Сейчас на месте работают следователи, сотрудники ГАИ и МЧС, судмедэксперты. Фото источника