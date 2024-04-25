Россиянок предупредили о выходе из моды трех видов одежды

Стилист Анна Вихрова рассказала, какие предметы гардероба выйдут из моды летом 2024 года. Слова специалиста приводит издание WomanHit.

Как отметила эксперт, макси-юбки из денима утратят популярность в предстоящем сезоне. Кроме того, устареют штаны карго с резинкой внизу. Вихрова советует заменить данные изделия на брюки палаццо или светлые джинсы прямого кроя.

От трикотажных спортивных костюмов также лучше отказаться этим летом, считает стилист. Вихрова отметила, что они, конечно, удобные, но далеко не всегда уместны. // Фото: unsplash.com / Tamara Bellis