Россиянку по ошибке признали мертвой и шесть лет не платили пенсию

Петербурженка получала пенсию по старости с 2009 года, но в 2016 году выплаты перестали при ходить. Оказалось, что ее посчитали умершей.

На основании ошибочной информации из органов ЗАГС была составлена запись акта о смерти женщины, суд объявил ее умершей и платить пенсию ей перестали, сообщает «Фонтанка». Пенсионерка смогла доказать, что она самом деле жива спустя несколько лет. Выплату пенсии возобновили с июня 2022 года.

Прокуратура обратилась в суд с иском к местному отделению фонда пенсионного и социального страхования. Надзорный орган требовал, чтобы женщине выплатили пенсию за время, когда она считалась мертвой. // фото unsplash.com