26 февраля 2020, 10:00
Россиянку оштрафовали за оскорбления в WhatsApp
Жительница Новгородской области обиделась из-за резких слов знакомой в мессенджере и подала в суд
В Новгородской области женщину осудили на одну тысячу рублей за оскорбления знакомой в WhatsApp. Об этом сообщает Окуловский районный суд области.
В пресс-релизе говорится, что потерпевшая подала в суд после того, как получила обидные сообщения от своей подруги, посчитав, что оскорблены ее честь и достоинство. Скриншоты переписки были приложены. Иск приняли.
На судебном заседании ответчица признала свою вину и отметила, что потерпевшая сама спровоцировала конфликт, а она поддалась эмоциям и ответила оскроблениями. Мировой судья, расценив имеющиеся доказательства как относимые и недопустимые, признал ответчицу виновной и приговорил к штрафу в размере одной тысячи рублей.