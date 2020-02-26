Россиянку оштрафовали за оскорбления в WhatsApp

В Новгородской области женщину осудили на одну тысячу рублей за оскорбления знакомой в WhatsApp. Об этом сообщает Окуловский районный суд области.

В пресс-релизе говорится, что потерпевшая подала в суд после того, как получила обидные сообщения от своей подруги, посчитав, что оскорблены ее честь и достоинство. Скриншоты переписки были приложены. Иск приняли.

На судебном заседании ответчица признала свою вину и отметила, что потерпевшая сама спровоцировала конфликт, а она поддалась эмоциям и ответила оскроблениями. Мировой судья, расценив имеющиеся доказательства как относимые и недопустимые, признал ответчицу виновной и приговорил к штрафу в размере одной тысячи рублей.