Россиянкам перечислили устаревшие модели зимней одежды

Стилист Анна Тарасова перечислила модели пуховиков, которые нынешней зимой уже не будут модными. Слова специалиста приводит издание «Городовой».

Как отметила эксперт, в моделях зимней женской одежды имеются позиции, которые в 2023 году уже не актуальны. Она перечислила такие элементы.

В первую очередь Тарасова призвала отказаться от пояса-резинки на металлической пряжке. Помимо этого, она назвала старомодными меховые окантовки и укороченные рукава.

«У пуховика не должно быть вязаных элементов, вышивки или пестрого принта. Также воздержитесь от фасона с пышной юбкой», - посоветовала эксперт. // Фото: unsplash.com / Alesia Kaz