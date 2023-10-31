31 октября 2023, 21:41
Россиянкам перечислили устаревшие модели зимней одежды
Стилист назвала неактуальные позиции одежды для модниц предстоящей зимой
Стилист Анна Тарасова перечислила модели пуховиков, которые нынешней зимой уже не будут модными. Слова специалиста приводит издание «Городовой».
Как отметила эксперт, в моделях зимней женской одежды имеются позиции, которые в 2023 году уже не актуальны. Она перечислила такие элементы.
В первую очередь Тарасова призвала отказаться от пояса-резинки на металлической пряжке. Помимо этого, она назвала старомодными меховые окантовки и укороченные рукава.
«У пуховика не должно быть вязаных элементов, вышивки или пестрого принта. Также воздержитесь от фасона с пышной юбкой», - посоветовала эксперт. // Фото: unsplash.com / Alesia Kaz