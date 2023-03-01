Россиянкам назвали способы остановить выпадение ресниц

Косметолог Олеся Панченко рассказала россиянкам, как можно остановить выпадение ресниц. Слова специалиста приводит издание «Подмосковье сегодня».

Как отметила эксперт, женщинам стоит бить тревогу, если они замечают выпадение пяти и более ресниц в день. В этой ситуации Панченко посоветовала уделять пристальное внимание снятию макияжа перед сном. Также она попросила женщин избегать трения глаз.

Наращивание ресниц и накладные ресницы также могут стать причиной выпадения натуральных ресниц. Так, врач советует при наращивании делать перерывы в сеансах, чтобы ресницы могли восстановиться. Во втором случае Панченко призывает аккуратно удалять волоски, в чем поможет использование мицеллярной воды. // Фото: unsplash.com