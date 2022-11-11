Россиянкам до 18 лет хотят запретить аборты без согласия родителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала подчиненным задание проработать вопрос запрета на аборт для девушек 15-18 лет. Предполагается, что они не смогут сделать это, не получив согласие родителей, передает «Интерфакс».

Кабмину поручили представить свои предложения об утверждении порядка проведения психологического консультирования до этой процедуры. Также чиновники должны обдумать целесообразность введения запрета на аборт девушек 15-18 лет без согласия родителей или законных представителей. Выполнить это поручение должны до 20 января следующего года.

Также предложено обсудить переименование листа информированного согласия при проведении аборта на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности». // фото: рexels.com