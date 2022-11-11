Россиянам рассказали, какие дачи чаще всего привлекают воров

Число краж на дачах традиционно растет поздней осенью. Какие участки чаще привлекают воров, рассказал радио Sputnik специалист федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

Он объяснил, что сильно рискуют владельцы дач, которые нанимают летом строителей по объявлениям. Осенью и зимой эти незнакомые «специалисты» могут вернуться, присмотрев что-то ценное.

Также могут пострадать собственники, которые не скрывают материального благополучия.

Если же имеются в виду дачные поселки в целом, а не конкретные участки, злоумышленники чаще заинтересуются местом, где с ноября по май никто не живет. Хорошее освещение, очищенная от снега дорога делают территорию менее привлекательной для воров. // фото: pxhere.com