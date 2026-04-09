09 апреля 2026, 09:47
Россиянин выстрелил в собаку из-за лая на глазах у ребенка-инвалида
Жителю Приморья грозит крупный штраф или лишение свободы за жестокое обращение с животными
Фото: freepik
52-летний житель Приморского края на глазах у 7-летнего ребенка-инвалида выстрелил в собаку, которая мешала ему своим лаем, сообщает «РЕН ТВ».
Мать ребенка и она же хозяйка собаки обратилась в полицию, и мужчину задержали. Он уже признал свою вину.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего. Злоумышленнику грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.