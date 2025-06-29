Россиянин самостоятельно создал статистику подорожания бензина

Такую официальную статистику нам не дают. Видимо, считается, что незачем нервировать дорогих россиян. А вот блогер под ником 6pam.Smerch на Пикабу выполнил работу статистиков самостоятельно, пишет паблик «ПРОавто | Карелия».

Блогер с 2014 года заправлял свою машину на одной заправке компании Роснефть. Скрупулезно собирал кассовые чеки. Потом посчитал, какое количество бензина он смог купить на одну тысячу рублей – тогда, в 2014-м, и затем по годам до наших дней. Составил диаграмму. Вот что получилось.

Успевает ли обязательная индексация зарплат бюджетников за уменьшением покупательной способности в части топлива? – спрашивает сам себя блогер. И, наверное, сам понимает, что вопрос этот – риторический…© «Петрозаводск говорит»