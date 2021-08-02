Россияне завоевали 50 наград на Олимпиаде в Токио

За десять дней летних Олимпийских игр в Токио в копилке российской сборной 50 медалей, из них 12 – золотых, 21 – серебряная и 17 бронзовых.

В общекомандном зачете российские спортсмены идут на третьей позиции по общему числу наград и на пятом по завоеванному золоту, на две награды отставая от Австралии, передает РГ.

Больше всех медалей завоевали американские атлеты - 64, из них 22 золотые, 25 серебряных и 17 бронзовых. На две медали они опережают Китай, у которого 29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых наград. Тем не менее, по числу «золота» Китай опережает Штаты. Третье место у Японии: 17 – золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград. (фото Getty Images, eurosport.ru)